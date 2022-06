Meditatoren an der GemS Marpingen : Konflikte selbstständig schlichten

Eva Wagner mit dem neuen Mediatoren-Team der Gemeinschaftsschule Marpingen Foto: Markus Mörsdorf

Marpingen Gemeinschaftsschule Marpingen bildet zehn junge Schülermediatorinnen und – mediatoren aus

Das Zusammenleben mit anderen ist nicht immer nur von Freundlichkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt. Menschen haben auch eine andere Seite, die leicht zu Konflikten und Streitigkeiten führen kann. Diese Erfahrung macht jeder, ob in der Partnerschaft, in der Familie, selbst unter den besten Freunden und Freundinnen oder im Beruf. Auch Schule und Klassenzimmer sind da keine Ausnahme, teilt ein Sprecher der Gemeinschaftsschule Marpingen mit.

Damit aus den kleinen Auseinandersetzungen in der Gruppe keine größeren Konflikte erwachsen, gibt es an der Gemeinschaftsschule Marpingen die schulinterne Mediation. Bereits seit vielen Jahren schlichten ausgebildete Schülermediatoren selbstständig Streitigkeiten und Konflikte innerhalb der Klasse. Und das mit Erfolg. „Die Mediation ermöglicht es, dass die Jugendlichen selbst ihr Potenzial erkennen, in offener Kommunikation Probleme anzusprechen und Lösungen zu erarbeiten“, erklärt Eva Wagner, die begleitende Lehrerin.

Dadurch werden nicht nur die Schülerinnen und Schüler in ihrem Selbstbewusstsein, sondern auch die Gemeinschaft gestärkt und zudem die Lehrer entlastet, die sich dann auf schulische Inhalte konzentrieren könnten, so Eva Wagner weiter. Das bedeute allerdings nicht, dass die Schüler alleine gelassen werden, im Gegenteil: Die Lehrer begleiten natürlich den Mediationsprozess und greifen dann ein, wenn keine Lösung untereinander gefunden werden kann. Um solche Entwicklungen zu erkennen und Hilfe von außerhalb zu holen, dafür werden die jungen Mediatoren in Marpingen in einer schuljahresbegleitenden Ausbildung geschult, heißt es vonseiten der Schule weiter.

Hier werden auch die Methoden der Streitschlichtung und Kommunikationsführung vermittelt und in Rollenspielen eingeübt. „Wichtiges Element ist neben der Lösungssuche“, betont Eva Wagner, „zu lernen, genau und aktiv zuzuhören.“ So kommt man dann mittels Rückfragen zum Kern des Problems. „Wir helfen den Schülern Lösungen für ihren Streit zu finden mit denen dann beide Seiten einverstanden sind. Es gibt also keine Verlierer“, erklärt Aragon Heigert, 7d.

Mitte April war es für die gegenwärtig zehn Mädchen und Jungen der Mediations-AG soweit: Sie mussten zur Abschlussprüfung antreten und ihr erworbenes theoretisches und praktischen Wissen beweisen. Alle bestanden mit Bravour und dürfen sich nun ausgebildete Schülermediatoren nennen.

Später konnte das Wissen dann in der Praxis angewandt und so mancher Streit geschlichtet werden, bevor er sich zu einem größeren Konflikt ausweiten konnte. Das ist im Kleinen das, was auch in der großen Politik Gewaltprävention genannt wird. In einem Vertrag werden die gefunden Lösungen festgehalten und nach geraumer Zeit auch überprüft. „So garantieren wir eine nachhaltige Lösung, die nicht nur einen Tag Gültigkeit hat“, erklärt Eva Wagner diesen formalen Aspekt der Mediation.

Die zehn neuen Mediatoren der Gemeinschaftsschule tragen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Schule dazu bei, diese als friedliches und lebensfreundliches Lebensumfeld zu gestalten, mit dem klaren Blick darauf, dass Streit und Konflikte Teil des menschlichen Zusammenlebens sind, die man offen und ehrlich angehen muss, anstatt die Augen vor ihnen zu verschließen. Kathie Weber (7d) bringt es auf den Punkt: „Mediation findet meistens ohne Lehrer statt und es gibt keine Strafen. So reden die Schüler offener mit uns.“