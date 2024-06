Serie 50 Jahre Gemeinde Marpingen Ein Kuckucksei führte anfangs zu Spannungen

In Alsweiler erinnerten sich Peter Ohlmann und Alfred Neis an diese turbulente Zeit. Beide waren zur Zeit der Gebietsreform politisch engagiert: „Ich war von Mai 1974 bis Ende 1978 Mitglied des Gemeinderats der neuen Gemeinde Marpingen. Nach einer achtjährigen Pause gehöre ich dem Rat seit 1986 wieder an“, erläuterte Alfred Neis, der ergänzt, dass er in den Anfangstagen der Gemeinde das jüngste Gemeinderatsmitglied gewesen sei, mittlerweile sei er seit vielen Jahren das Älteste.