Projekt in Alsweiler Gemeinderat stimmt vorbehaltlich für „Solarpark Rechelsberg“

Wie Bürgermeister Volker Weber (SPD) erläutert, möchte die Firma On Energy GmbH aus Dortmund ein entsprechendes Vorhaben realisieren. „Der geplante Standort liegt nicht unweit der bereits in diesem Bereich bestehenden, rund 20 Hektar großen Freiflächen-Solaranlage, und erstreckt sich auf einer Fläche zwischen der Wohnbebauung der Ortsstraße Rechelsberg (circa 150 Meter Abstand zur Bebauung) und Verlängerung Weierwaldstraße (Abstand circa 50 Meter)“, heißt es in Unterlagen der Verwaltung.