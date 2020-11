Gemeinderat Marpingen : Marpinger Rat rückt Wald-Zustand in den Fokus

Marpingen Einstimmig votieren die Ratsmitglieder in der Corona-Pandemie zudem für einen Notausschuss bis Ende Januar.

Um die Entscheidungsfähigkeit in der Krise trotzdem zu gewährleisten, wird ein so genannter Notausschuss eingeführt, der wichtige Entscheidungen beraten und beschließen kann, ohne dass der Gemeinderat sich in großer Runde treffen muss. Der Rat sprach sich einstimmig für einen solchen Notausschuss aus. Dieser Beschluss ist bis zum 31. Januar begrenzt. „Neben der Einführung dieses Notausschusses werden wir in der Verwaltung aber auch prüfen lassen, wie solche Sitzungen künftig rechtssicher digital durchgeführt werden können. Unser Ziel muss es sein, handlungsfähig zu bleiben, rechtssichere Beschlüsse fassen zu können und auch in der Krise die demokratischen Grundsätze im Auge zu behalten“, erklärt Marpingens Bürgermeister Volker Weber (SPD).

Rund zehn bis zwölf Hektar Wald sind in der Gemeinde in den vergangenen Jahren Borkenkäfer und Sturm zum Opfer gefallen. Auch mit einer Erholung der Holzpreise rechnet der Förster in naher Zukunft nicht. Zudem wollen Förster und die Verwaltung 2021 wieder hohe Summen für den Waldschutz und die Wiederaufforstung im Gemeindewald ausgeben. Aufforstungsprojekte soll es laut Sprecher am Höhbüsch in Berschweiler, im Weiherwald in Alsweiler, und am Wald rund um den Ehlenbach in Marpingen geben. Der Waldwirtschaftsplan wurde mit Zustimmung aller Gemeinderatsmitglieder beschlossen. „Gerade in der Pandemie haben wir unseren Wald noch mehr schätzen gelernt. Wir wollen und werden uns auch in den kommenden Jahren verstärkt um diesen kümmern und uns für eine Erholung unserer Wälder einsetzen“, unterstreicht Bürgermeister Weber.