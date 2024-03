Haushalt 2024 in Marpingen Entwurf überzeugt die Fraktionen

Normalerweise kommen bei einer Haushaltssitzung von Beginn an jede Menge Zahlen auf den Tisch. Da diese den Ratsmitgliedern aber bereits hinlänglich bekannt waren, nannte Marpingens Bürgermeister Volker Weber (SPD) am Mittwochabend nur eine einzige: 6,6 Millionen Euro. So viel will die Gemeinde dieses Jahr investieren, zuzüglich der Projekte des Abwasserwerks. „Die Investitionstätigkeiten beinhalten viele Pflichtaufgaben, aber es ist auch ein wenig Kür drin“, betonte Weber. So seien größere Ausgaben vorgesehen, von denen Vereine und damit die Dorfgemeinschaften profitieren. „Ich weiß, dass es noch viele sinnvolle Ideen gibt. Aber wir können nur mit Geldern hantieren, die uns zur Verfügung stehen“, sagte der Rathauschef. Daher müsse dieser Haushalt klare Schwerpunkte setzen.