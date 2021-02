Kita während des Lockdowns : Projekt zur digitalen Vorschule getestet

Alsweiler Die älteren Kinder im kommunalen Kinderhaus Alsweiler müssen auch während des Lockdowns nicht auf das Lernen verzichten.

Wo in normalen Zeiten Kinder tollen, ist es am Dienstagmorgen sehr ruhig. Jasmin Klein und Conny Kavelius haben sich in einem Raum des kommunalen Kinderhauses Alsweiler vor einer Webcam eingerichtet und bereiten Experimente vor. Wasser, Farben und Spülmittel stehen vor ihnen auf dem Tisch. „Heute geht es um Oberflächenspannung und das Mischen von Farben“, erklärt die Mitarbeiterin der kommunalen Kita „Villa Wirbelwind“, Jasmin Klein. Im Raum warten mehrere Vorschulkinder darauf, dass es los geht. Doch viele Kinder nehmen in der Lockdown-Zeit auch von zuhause am Vorschulkurs teil. Über Webcam und das Kommunikationsprogramm „Teams“ sind die Kinder direkt mit den beiden Kita-Mitarbeiterinnen und dem Rest der Vorschulgruppe verbunden.