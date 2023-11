Handball-Saarlandliga Ein Premierensieg, der doppelt wichtig ist

Die Feierlaune nach dem Abpfiff kannte keine Grenzen mehr: Souverän hatten die Handballer der Black Bulls Alsweiler gerade ihren ersten Heimsieg in der Saarlandliga eingefahren. Beim 31:25 (17:6)-Erfolg ließ der Aufsteiger am Samstag vor 80 Zuschauern in der Alsweiler Sporthalle der HSG Ottweiler/Steinbach keine Chance.