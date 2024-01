Gedenken in Marpingen 90 Bürger bezogen Position gegen Rechts

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass die Recherchen des Medienhauses Correctiv über ein geheimes Treffen zwischen AfD-Politikern und rechtsnationale Kräfte veröffentlicht wurden und die Menschen in Deutschland erschütterten. Demonstrationen in vielen Städten mit Hunderttausenden von Teilnehmern waren die Folge. Vor diesem Hintergrund kommt auch dem 27. Januar, dem 1996 eingeführten Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, eine besondere Bedeutung zu. Während die zentrale Gedenkveranstaltung am Samstag stattfand (wir berichteten), lud der Verein „Wider das Vergessen und den Rassismus“ am Sonntag zur Kranzniederlegung an die Gedenkplatte für den Marpinger Widerstandskämpfer Alois Kunz neben der Kirche Maria Himmelfahrt.