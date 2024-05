SERIE 50 JAHRE GEBIETSREFORM „Wie ein Planet mit drei Monden“

„Marpingen war schon damals nach der Stadt St. Wendel der größte Ort im Landkreis St. Wendel, weshalb im Dorf auch die Meinung vorherrschte, dass man bei der Gebiets- und Verwaltungsreform nicht übergangen werden dürfe“, berichtet Franz Brehm, der auf der Rheinstraße zu Hause und demnach ein ‚Strooßer‘ ist. Das war jedoch nicht immer so: „Ich wurde in Urexweiler geboren und in meinem Geburtsort stellte man sich vehement gegen die Zuordnung zur Gemeinde Marpingen.“