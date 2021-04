Änderung in der Gemeinde Marpingen : Arzt übernimmt Alsweiler Testzentrum

Schnelltests sind auch weiter in Alsweiler möglich. Allerdings liegt das Testzentrum nun in privater Hand. Foto: dpa/Harald Tittel

Alsweiler Ab 19. April übergibt die Gemeinde Marpingen an privaten Anbieter. Damit ändern sich auch die Öffnungszeiten im Pfarrheim.

„Wir haben das Testzentrum an Dr. Patrick Scherz weitergegeben, der mit seinem Team eigenverantwortlich auch Schnelltests über Mittag und nach 18 Uhr anbieten kann. Wir sind froh mit ihm einen Partner gefunden zu haben, der diese Dienstleistung für unsere Bürger möglich macht“, sagt Bürgermeister Volker Weber (SPD). Gleichzeitig würden dadurch die Mitabeiter der Gemeindeverwaltung, die seit mehreren Wochen in den Testzentren vor Ort im Einsatz sind und auf die auf lange Sicht in der Kernverwaltung nicht verzichtet werden könne. „Wir sind da, wenn wir gebraucht werden – auch weiterhin“, betont Weber. Das Testzentrum in Marpingen wird deshalb auch weiter von der Gemeinde, in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz, der Bundeswehr und dem Landkreis St. Wendel betrieben.