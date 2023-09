Fußball-Saarlandliga Der Neuzugang wird Skilehrer in Kanada

Tage zwischen Top und Flop: Der 19-jährige Marlon Gebhard hat am vergangenen Spieltag mit Fußball-Saarlandligist SG Marpingen-Urexweiler einen überzeugenden 5:2-Sieg bei der SV Elversberg II gefeiert. Am Mittwoch war er dagegen Teil einer Pannen-Elf, die nach einer 2:3-Niederlage bei Bezirksligist SG Oberes Bliestal aus dem Pokal geflogen ist. „Der Sieg in Elversberg war sehr wichtig für uns. Bei der Niederlage im Pokal hat das Auftreten der gesamten Mannschaft zu wünschen übrig gelassen“, findet Gebhard. An diesem Samstag um 16.30 Uhr empfängt er mit der SG im Derby den VfL Primstal. Sein Ziel ist klar. „Gegen Mannschaften wie Primstal, die in der Tabelle hinten angesiedelt sind, müssen wir gewinnen“, sagt Gebhard.