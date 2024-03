Fußball Zu keiner Zeit versucht, mal mitzuspielen

Für den Aufsteiger war im Duell mit der Top-Mannschaft nichts zu holen: Der Fußball-Saarlandligist SG Marpingen-Urexweiler hat am Sonntag zu Hause vor etwa 300 Zuschauern gegen den FV Eppelborn mit 0:2 (0:1) verloren. „Wenn man nur verteidigt ist es halt schwierig, dann mal nach vorne zu kommen“, sagte SG-Spielertrainer Sören Recktenwald. Seine defensiv agierende Mannschaft überließ den Gästen weitgehend den Spielaufbau. Die Eppelborner spielten sich in der zweiten Minute die erste Chance heraus. Jannis Gabler flankte von der rechten Seite vor das Tor – Dominic Altmeier köpfte den Ball über die Latte. Auch Gablers Schuss aus 20 Metern flog in der 15. Minute über das Tor. Die beste und einzige Torchance der Gastgeber hatte Linksverteidiger Luca Schummer in der 19. Minute. Sein Schuss aus sieben Metern parierte Eppelborns Torwart Dennis Lissmann mit dem Fuß.