Fußball „Keine Kommunikation, keine Kommandos“

Die Partie war noch keine 120 Sekunden alt, da lag der Ball schon im Tor des Fußball-Saarlandligisten SG Marpingen-Urexweiler. Waaris Rehmann Bhatti vom FSV Jägersburg konnte ohne Druck eines Gegenspielers von der linken Seite aus den Ball in den Strafraum zu Daniel Dahl spielen – und der erzielte mit einem Flachschuss in die lange Ecke die Führung für den Oberliga-Absteiger. „So einen Start wünscht man sich“, sagt SG-Spielertrainer Sören Recktenwald ironisch. Alle Defensivspieler hätten beim Gegentor nur zugeschaut. Er kritisierte: „Keine Kommunikation, keine Kommandos.“ Nach der Führung ließ der FSV Jägersburg Ball und Gegner laufen und gewann die Partie am Sonntag beim Aufsteiger vor etwa 300 Zuschauern mit 3:0 (1:0).