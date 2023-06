5:4-Sieg im Relegationsspiel gegen Reimsbach Marpingen schlägt im Elfmeter-Krimi eiskalt zu

Es war an Spannung nicht mehr zu überbieten: Nach 120 Minuten stand es bei der Neuauflage des Relegationsspiels um den Aufstieg in die Fußball-Saarlandliga zwischen dem 1. FC Reimsbach und der SG Marpingen-Urexweiler 1:1. Also musste das Elfmeterschießen im Rennen um den letzten freien Platz in der höchsten saarländischen Liga entscheiden.