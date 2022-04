Frühlingscafé : Frühlingscafé beim JRK Alsweiler

Alsweiler Das Frühlingscafé des Jugendrotkreuzes Alsweiler fand im und um das Vereinshaus statt. Dieser Tag war ein voller Erfolg, teilt ein Sprecher des Jugendrotkreuzes in einer Pressemeldung mit. Das Angebot von Kaffee und Getränken wurde fleißig genutzt, denn es war für jeden etwas dabei.

Aber auch die Kinderspiele-Station war gut belagert. So wurde die gesamte Veranstaltung untermalt von Kinderlachen, weiß der Sprecher.

Danach ging es richtig rund: Mini-Big-Band und Teenie-Tus übernahmen die musikalische Gestaltung. Stimmungslieder wie „Die Mücke“ wurden zum Besten gegeben. Aber auch nachdenkliche Songs wie „Imagine“ gehörten zum Repertoire. Besonders gut kamen bei den Kindern die Glitzertattoos an, die das DRK Winterbach anbot. Auch die Stefan-Morsch-Stiftung war für die Registrierung als Stammzellspendern vor Ort. Alles in allem war es ein sehr gelungener Tag. Für alle Beteiligten und Besucher war es die erste Veranstaltung seit Langem in Alsweiler oder der Gemeinde.