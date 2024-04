Handball-Saarlandliga der Frauen Schützenfest vor dem Derby-Kracher

Kantersieg für die Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler II: Vor 35 Zuschauern fertigten die Moskitos am Samstag in der Sporthalle Alsweiler den Tabellenfünften HG Saarlouis mit 37:21 (23:11) ab. Nach einer 6:1-Führung (8. Minute) der HSG konnten die Gäste innerhalb von zwei Minuten auf 8:11 verkürzen. Moskitos-Trainer Tim Kipper versammelte daraufhin seine Akteurinnen zu einer Auszeit. „Wir waren in der Abwehr zu passiv. Danach haben wir aber die richtige Einstellung gezeigt“, sagt Kipper.