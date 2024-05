Frank Weirich will Bürgermeister der Gemeinde Marpingen werden „Bin voll motiviert und will die Wahl gewinnen“

Sich für einen Lieblingsplatz in der Gemeinde Marpingen zu entscheiden, fällt Frank Weirich schwer. „Es gibt viele Orte, an denen ich mich gerne aufhalte“, sagt er. Vor allem die zahlreichen Wanderwege haben es ihm angetan. In den Wäldern, in der Natur – dort fühle er sich überall wohl. Daher sei es kaum möglich, den einen Lieblingsplatz zu benennen. „Wobei wir schon einen ganz besonderen Ort haben: den Härtelwald. Die Kapelle ist inspirierend und hat etwas Beruhigendes“, merkt der 40-Jährige nach kurzem Überlegen an.