Jubiläum Filme, Fotos und ein historischer „Storze“

In Marpingen beging man den 50. Geburtstag der Gemeinde mit einem Festakt (wir berichteten) und einem anschließenden Bürgerfest in der örtlichen Gemeinschaftsschule. In der ersten Etage stellten sich Vereine sowie die vier Ortsteile vor.

Im Flur des ersten Stockwerks der Gemeinschaftsschule Marpingen präsentieren sich die Stiftung Marpinger Kulturbesitz und mehrere Vereine, etwa der Hiwwelhausverein oder die TTG Marpingen-Alsweiler. In vier Räumen kann man – auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt – Näheres über die vier Ortsteile erfahren. Der Heimat- und Verkehrsverein Berschweiler zeigt im vorderen Bereich des Klassensaals einen zwölfminütigen Überflug über den kleinsten Ortsteil der Gemeinde Marpingen, der im Jahr 2021 produziert wurde. Der Vereinsvorsitzende Stefan Hell erläutert den Besuchern, unter ihnen Bürgermeister Volker Weber (SPD) und Landrat Udo Recktenwald (CDU), detailliert, was jeweils aus der Vogelperspektive zu sehen ist.