Einsatz für die Feuerwehr : Zimmerbrand in Marpingen

Zimmerbrand in Marpingen

Marpingen Verletzt wurde dabei niemand. Aktuell werde laut Feuerwehr geprüft, ob das Haus noch bewohnbar ist.

Es war um die Mittagszeit, als Mitarbeiter aus dem Rathaus einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Urexweilerstraße in Marpingen meldeten. Sie hatten Rauch bemerkt. Dieser drang ihren Angaben zufolge aus dem Rollladenkasten eines Fensters im Erdgeschoss.