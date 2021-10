Kirmessonntag : Fetzige Livemusik am Kirmessamstag

Auch Mick Hargan wir in Berschweiler seinen AUftritt haben. Foto: Sebastian Dingler

Berschweiler Der VfB Berschweiler organisiert am Kirmessamstag Livemusik mit Mick Hargan und Maurice Haßdenteufel an der heimischen Sportanlage in Berschweiler.

Fetzige Livemusik wird beim 20-jährigen Jubiläum des Förderverein VfB Berschweiler am Kirmessamstag, den 23.Oktober, ab 19.30 Uhr auf dem Gelände der heimischen Sportanlage geboten. Das teilt ein Sprecher des Fördervereins mit.

Seit nunmehr drei Jahren bestimmten die beiden Musiker Mick Hargan aus Glasgow und Maurice Haßdenteufel aus Bliesen mit ihren Auftritten die Live-Szene in der Region. Während Mick Hargan seit über einem Jahrzehnt internationale Tourneen spielt und auch schon mehrere Alben und EPs produziert hat, startete Maurice Haßdenteufel 2019 seine Musikerkarriere, die im letzten Jahr mit der Herausgabe seine ersten Debutalbums richtig Schwung aufgenommen hat, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hargan ist besonders für Fans von Bruce Springsteen und Neil Young interessant. Haßdenteufel greift das Repertoire deutscher Liedermacher wie etwa von Westernhagen, aber auch von Country- und Rockmusikern wie zum Besipiel Sturgill Simpson auf.

Das Besondere der gemeinsamen Konzertauftritte ist ein Cover-Set, das beide Musiker mit viel Improvisationstalent und ungewöhnlicher Song-Auswahl zusammenstellen und dabei eine regelrechte Konzertatmosphäre schaffen. Im Anschluss an die Livemusik wird gegen 23 Uhr DJ Yankee für weiterhin gute Stimmung sorgen.

Der Förderverein VfB Berschweiler wurde im Januar 2001 gegründet und zählt mittlerweile 63 Mitglieder, die bis auf wenige Ausnahmen alle ortsansässig sind. Der Verein hat mit finanzieller Unterstützung zur Realisierung und Erhaltung des Kunstrasenplatzes in Berschweiler und auch zur Erweiterung des dortigen Sportlerheimes beigetragen.

Zu den Hauptaktivitäten des Vereines zählt nach Aussage des Vorsitzenden Peter Fuchs die Unterstützung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Jüngstes Projekt ist die Umsetzung eines ortsinternen Konzeptes „Migration und Integration“, bei dem Kinder mit Migrationshintergrund gemeinsam mit ihren Eltern mit dem Fussballsport und dem Vereinsleben in Berschweiler in Kontakt gebracht werden sollen. „Es ist uns gelungen mit unserer Werbung für den Fussballsport rund 30 Kinder der Jahrgänge 2015 bis 2017/18 zu gewinnen. Seit Mitte Juni treffen sich die Kids mit Jugendleiter Andreas Wagner, der rührig und mit viel Einfühlungsvermögen als Trainer dieses Projekt umzusetzen hilft, wöchentlich auf dem Sportplatz. Die jungen Kicker stammen überwiegend aus Syrien, Polen, und Rumänen, aber auch Spanien und Irland sind als Herkunftsländer vertreten,“ stellt Fuchs abschließend voller Stolz fest.