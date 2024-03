Festakt in Marpingen Neue Symbole für die Ortsteile

Mit Inkrafttreten der Gebietsreform am 1. Januar 1974 entstand unter anderem die Gemeinde Marpingen. Dieses Jubiläum, den 50. Geburtstag, beging man am Samstagvormittag mit einem Festakt in der Aula der Gemeinschaftsschule. Bürgermeister Volker Weber (SPD) zählte bei seiner Rede zunächst bedeutende Ereignisse des Jahres 1974 auf, etwa den Weltmeistertitel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft oder den Sieg der schwedischen Popgruppe Abba beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, ehe er zum seiner Ansicht nach schönsten Ereignis dieses Jahres überging, der Gründung der Gemeinde Marpingen. Für einige Menschen sei die Entstehung möglicherweise auch ein schwarzer Tag gewesen, meinte der Rathauschef mit einem Schmunzeln und deutete damit den Widerstand der Urexweiler Bevölkerung, mit dem Nachbarn zusammengelegt zu werden, an.