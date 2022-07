Unfallflucht in Marpingen : Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und geflüchtet

Marpingen Im Laufe des Montags kam es in Marpingen in der Ringelgasse zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Die Geschädigte hatte laut Angaben der Polizei-Inspektion St. Wendel ihr Auto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

