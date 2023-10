Premiere in Urexweiler Stöbern auf eine ganz andere Art

Die Bürger in Urexweiler haben für eine besondere Premiere die Kellerräume, Dachböden und Schränke durchstöbert und unter anderem Haushaltswaren, Nippes, Werkzeug, Spielsachen, Klamotten, Schnickschnack, Unikate oder Antikes herausgekramt. 40 im 2700-Einwohnerdorf verteilte Haushalte haben am Samstag beim ersten „Exweller Dorfflohmarkt“ mitgemacht und ihr jeweiliges Angebot individuell im Ambiente auf ihrer privaten Verkaufsfläche präsentiert – entweder auf dem Bürgersteig, in der Garage oder der Scheune. Die Orte, an denen etwas verkauft wird, sind für den Besucher, Schnäppchenjäger oder Spaziergänger auf einem Flyer gekennzeichnet.