Einbruch in Marpingen : Diebe stehlen Pflanzkübel

Marpingen n der Nacht zu Samstag ist in einen Markt für Bau- und Gartengeräte in der Straße Hinten auf der Gaß in Marpingen eingebrochen.

Dort durchtrennten unbekannte Täter zunächst den Außenzaun und verschafften sich so Zugang zu dem Markt. Von dem Außengelände des Marktes stahlen die Täter dann mehrere Holzpflanzkübel, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Da die gestohlenen Pflanzkübel mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein dürften, hofft die Polizei St. Wendel auf Zeugen, denen unter Umständen auffällige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind.