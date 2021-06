Einbruch in Urexweiler : Fenster eingeworfen, Tür aufgebrochen

Urexweiler In die nebeneinander befindlichen Gebäude des Pfarrheim Urexweiler und der Kita Urexweiler im Brühl ist in der Nacht zu Montag eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

Am Gebäude einer Behindertenwerkstatt in der Remmesweiler Straße wurde am Montag ebenfalls ein Einbruchsversuch festgestellt. Auch hier dürfte die Tatzeit in der Nacht zum Montag gewesen sein. Nach Angaben der Polizei warfen die Täter ein Fenster ein. Es gelang ihnen aber nicht, in das Gebäude zu kommen. Zwischen dem Einbruch in das Pfarrheim und dem Einbruchsversuch in die Behindertenwerkstatt dürfte ein Tatzusammenhang vorliegen.