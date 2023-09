Einbruch in Apotheke in Alsweiler Täter rissen Tresor aus der Wand

Alsweiler · (him) Im Marpinger Ortsteil Alsweiler sind bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag in eine Apotheke eingebrochen. Dabei wurden mehrere Türen angegangen und die Räumlichkeiten betreten. Dort rissen die Täter einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten diesen, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

19.09.2023, 13:20 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler