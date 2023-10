Fußball-Verbandsliga SG Marpingen vor wichtigem Kellerduell

Drei sportliche Aufstiege innerhalb einer Familie am Ende einer Saison sind selten. Doch ab und zu gelingt so ein Kunststück. Wie bei Tobias Straß. Der hat im Juni mit der SG Marpingen-Urexweiler den Aufstieg in die Fußball-Saarlandliga gefeiert. Sein Schwager Sebastian Hoffmann bejubelte als Spielertrainer mit der DJK Marpingen den Aufstieg in die Handball-Verbandsliga, Schwager Pascal Meisberger mit RW Schaumberg den Aufstieg in die Handball-Saarlandliga. „Ein schöner Zufall“, sagt Straß.