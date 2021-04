Erste-Hilfe-Kurse in Urexweiler : Schnell und unbürokratisch umgezogen

Urexweiler Das Deutsche Rotes Kreuz Urexweiler bietet seine Erste-Hilfe-Kurse nun in der Mehrzweckhalle an.

Die neuen Vorgaben des Ministeriums sind in Urexweiler umgehend umgesetzt worden. Innerhalb weniger Tage konnte der Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Urexweiler, Jürgen Przywarra, ein Konzept vorlegen, das die geänderten Bedingungen berücksichtigt. Musste bisher für jeden Teilnehmer eines Erste-Hilfe-Kurses eine verfügbare Fläche von drei Quadratmetern bereitgestellt werden, so sind es nach den neuen Vorgaben derer zehn. „Das können wir in unserem Vereinsheim nicht mehr bewältigen“, fasste Przywarra zusammen. Auf dem kurzen Dienstweg konnte Przywarra Marpingens Bürgermeister Volker Weber (SPD) für seine Idee gewinnen, die Kurse künftig in der Mehrzweckhalle in Urexweiler zu veranstalten. Noch in derselben Woche war die Genehmigung erteilt und die Nutzung der Halle in die Wege geleitet worden. Bis Mai sollen die Kurse zunächst in der Mehrzweckhalle stattfinden können, sofern sich durch die Corona-Lage nichts grundlegend ändert. Sollte es zu weiteren Lockerungen kommen und die Vereine die Halle wieder für ihre Aktivitäten benötigen, dann muss das DRK wieder weichen. Das DRK übernimmt die Kosten für die Reinigung der Halle nach den Kursen.