Handball Großes Lob trotz klarer Niederlage

Mit 22:28 (10:14) haben die Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler am Samstag ihr Nachholspiel beim Tabellenzweiten und Mitaufsteiger Bergischer HC in Solingen verloren. „Das ist allerdings kein normaler Neuling in der Klasse wie wir, sondern eine durch die Bank gut besetzte Mannschaft, die in der 3. Liga auf Anhieb ganz vorne mitspielt. Und gegen den Tabellenzweiten haben wir eine couragierte Leistung gezeigt“, lobte Moskitos-Trainer Sebastian Franz seinen Spielerinnen.