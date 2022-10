Sportschießen : Schmidt landet bei der DM einen Volltreffer

Florian Schmidt freut sich über seinen deutschen Rekord. Foto: Gehl

Alsweiler Florian Schmidt vom Schützenverein Tell Alsweiler hat bei den deutschen Meisterschaften (DM) der Sportschützen in München die Goldmedaille gewonnen und dabei einen neuen deutschen Rekord aufgestellt: In der Disziplin Luftpistole Mehrkampf setzte er sich in der Altersklasse der Herren I mit 371 Ringen durch.

Zudem gewann er in der Altersklasse der Junioren II in der Disziplin 50 Meter Pistole mit 490 Ringen die Silbermedaille.

Mit Markus Bach vom Schützenverein König Ludwig Lautzkirchen gelang es noch einem weiteren saarländischen Schützen, einen Titelgewinn zu verbuchen. Bach gewann mit der Luftpistole in der Altersklasse Herren II mit 570 Ringen.

Zwei weitere Vizemeister-Titel erreichten Marie-Christine Hönge vom Schützenverein Tell Urexweiler und Alfons Gemmel vom Schützenverein Tell Alsweiler. Hönge gewann in der Disziplin Kleinkaliber liegend mit 616,9 Ringen die Silbermedaille bei der Jugend, Gemmel startete mit der Luftpistole in der Klasse SH1/AB1 und konnte sich dank 344 Ringen über den Vizemeister-Titel freuen.

Und noch drei Bronzemedaillen gingen in das Saarland: an Silvian Weber von den Sportschützen Püttlingen (50 Meter Pistole, Herren IV), David Wolff (25 Meter Pistole .45ACP, Herren I) sowie Frank Best (Skeet, Herren IV).