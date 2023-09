DJK-Boulemeisterschaft im Bistum Trier 60 Boule-Spieler lieferten sich einen Wettstreit

Im zweiten Wettbewerb spielten 16 Dreierteams um die offene Triplette-Meisterschaft. Der Titel ging an die DJK Betzdorf II. „Spieler aus verschiedenen Leistungsbereichen treffen bei der Meisterschaft aufeinander und das ist das Schöne daran, weil dabei einfach die Gemeinschaft im Vordergrund steht“, erklärte Both. Mit der Beteiligung von 66 Akteure war er sehr zufrieden. „Das ist ein starkes Ergebnis. Die Spieler sind aus Kruft, Betzdorf oder Saarburg und aus dem Saarland nach Urexweiler gekommen“, meinte der Boulefachwart. Jugend-und Bildungsreferent Rainald Knauer kündigte noch an: „Besonders für die älteren Menschen wollen wir die Sportart Boule noch stärker in den DJK-Vereinen verbreiten. Deshalb werden wir mit Stoßrichtung Boule/Petanque intensiv auf die Vereine zugehen“.