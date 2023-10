Fußball Warum der Punkt im Aufsteiger-Duell zu wenig ist

Die 72. Minute im Brühlstadion in Urexweiler: Mit 0:1 liegt der Fußball-Saarlandligist SG Marpingen-Urexweiler vor etwa 500 Zuschauern im Kirmes-Spiel und Aufsteiger-Duell am Sonntag gegen den SV Merchweiler zurück. Was folgt, ist die überragende Einzelleistung in der Partie: Innenverteidiger Jonah Klos läuft in der Defensive zum wiederholten Mal einen langen Pass ab. Der 22-Jährige nimmt den Spielaufbau selbst in die Hand, spurtet mit der Kugel am Fuß über die linke Seite nach vorne. Zwei Gegenspieler können ihn nicht stoppen. Im Strafraum wird sein Querpass geblockt. Doch den freiliegenden Ball befördert der auf dem Rasen liegende Klos in den Fünfmeterraum. Am langen Pfosten ist Noah Biegel zur Stelle und knallt den Ball zum 1:1-Endstand ins Tor.