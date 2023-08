Fußball Mit Schnur läuft es fast wie am Schnürchen

3:1 gegen die SG Mettlach-Merzig, 1:1 beim FV Eppelborn: Seit Kapitän Yannick Schnur nach seiner Verletzungspause wieder für den Fußball-Saarlandligisten SG Marpingen-Urexweiler am Ball ist, hat der zuvor punktlose Aufsteiger vier Zähler eingesammelt und steht nun auf Rang 15. Der 29-Jährige wiegelt aber direkt ab: „Das liegt nicht an mir, sondern an der ganzen Mannschaft.“ An diesem Sonntag um 14 Uhr erwartet diese in Urexweiler auf den Tabellenachten DJK Ballweiler-Wecklingen. „Die DJK kennen wir noch aus der Zeit in der Verbandsliga – und das waren immer gute Spiele“, erinnert sich Schnur.