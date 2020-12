Neuer Ortsvorsteher in Urexweiler : Erstmals als Hinterbänklerin im Ortsrat

Neuer Ortsvorsteher in Urexweiler

Urexweiler Nach 16 Jahren hat sich Margret Geiger aus gesundheitlichen sowie familiären Gründen als Ortsvorsteherin von Urexweiler verabschiedet. Als Nachfolger hat der Ortsrat ihren Parteikollegen Christian Bost gewählt.

2004 ist Margret Geiger (CDU) nach eigener Aussage mit der klaren Vorstellung und dem Ziel angetreten, das Beste für Urexweiler und dessen Bürger zu erreichen. In ihrer 16-jährigen Amtszeit als Ortsvorsteherin hat sie stets den Dialog, die Lösung oder den Kompromiss mit dem Ortsrat und der Bevölkerung gesucht. Am 30. November hat die 71-jährige Kommunalpolitikerin für sich persönlich die Entscheidung getroffen, ihr Amt aus gesundheitlichen und familiären Gründen niederzulegen. Vor gut einem Jahr war sie noch einstimmig bis 2024 als Orts-Chefin bestätigt worden.

„Ich habe 16 Jahre im Fokus der Öffentlichkeit und der Opposition gestanden und habe in zahllosen schlaflosen Nächte nach Problemlösungen gesucht“, blickt Geiger zurück. Der Posten einer Ortsvorsteherin sei weit mehr als die Leitung von Ortsratsitzungen und die Teilnahme am Gemeinderat. „Ich bin sehr stolz auf die geleistete Arbeit. Es sind die vielen kleinen Probleme, die im Alltag zu bewältigen sind. Vieles findet privat und anonym im Stillen statt“, schildert sie. Bei 15 Dorffesten, genauso vielen Kirmes-Feten, 17 Seniorentagen oder wenn die besten Rallyepiloten der Welt durch Urexweiler gerast sind, ist Ortsvorsteherin Geiger immer vorneweg marschiert. „Insgesamt war es eine spannende und lehrreiche Zeit, die mir viel gegeben hat“, resümiert die scheidende Ortschefin. Dabei ist die Geigerin, wie sie sagt, immer die Geigerin geblieben. „Charakterlich und persönlich habe ich mich nicht verbiegen lassen und habe meine Ecke und Kanten beibehalten“, sagt sie süffisant lächelnd. Ihr Ziel sei immer gewesen, alle Bürger gleich zu behandeln. „Ich habe für jeden das gegeben, was ich konnte“, findet Geiger, die vier Mal zur Ortsvorsteherin gewählt worden ist.