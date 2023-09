Marpingen CDU nominiert Frank Weirich

Wie ein Pressereferent mitteilt, habe Weirich die Mitglieder bei seiner Nominierungsrede mit seinen Ideen überzeugt. „Ich möchte mehr für unsere Gemeinde erreichen. Da ist noch jede Menge Luft nach oben“, sagte Weirich. In den vergangenen Jahren habe sich die Gemeinde kaum weiterentwickelt. „Die Zeit des Stillstandes ist vorbei. Es muss sich endlich was bewegen. Mein Ziel bei der Wahl am 9. Juni 2024 ist ganz klar: Ich möchte neuer Bürgermeister von Marpingen werden und unsere Gemeinde voranbringen“, erklärte er abschließend.