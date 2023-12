Handball Überraschende Rückkehr, aber kein Punkt

Überraschung bei den Moskitos vor der Partie gegen die HSG Bensheim/Auerbach II: Nach vier Pleiten in Folge reagierte Sebastian Franz, der Trainer der Drittliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler, und reaktivierte kurzfristig unter der Woche Torhüterin Carina Recktenwald. „Bis zur Winterpause. Es sollte ein Weckruf an die gesamte Mannschaft werden“, erklärte Franz. Mit einer starken Recktenwald zwischen den Pfosten unterlagen die Marpingerinnen am Samstag vor 250 Zuschauern dem Tabellendritten HSG Bensheim/Auerbach II unglücklich mit 26:27 (15:13).