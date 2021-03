Bündnis macht anderen Störfaktor aus : „Hunde sind nicht das Hauptproblem“

Winterbach Bündnis der Waldbürgerinitiativen ordnet Forstwirtschaft als Störfaktur für Waldtiere in der Brut- und Setzzeit ein.

Die Brut- und Setzzeit bis 30. Juni dient dem Schutz der heimischen Tierwelt. Störungen in dieser Zeit gefährden trächtige Tiere und brütende Vögel sowie deren Nachwuchs. Darum sollten Hundebesitzer ihre Lieblinge in dieser Zeit auf Spaziergängen in Feld, Flur und Wald anleinen – so der Vierbeiner denn nicht auf Kommando reagiert beziehungsweise nicht auf den Waldwegen bleibt. Allerdings fragt Nicole Brill, Sprecherin des Bündnisses Saarländischer Waldbürgerinitiativen, ob denn der Hund hier das Hautproblem sei? Und sie gibt die Antwort: „Ein klares Nein seitens des Bündnisses. Natürlich sollen sich Hundebesitzer, wie alle anderen Erholungssuchenden auch, so verhalten, dass weder die Natur mit ihrer Tierwelt gestört wird, noch die Felder unserer Landwirte durch Hundekot verunreinigt werden.“