Blaulicht : Die schwierige Suche nach dem Brandherd

Urexweiler Erneut hat ein Kellerbrand die Feuerwehrleute in Urexweiler auf den Plan gerufen. In einem Mehrfamilienhaus in der Illinger Straße stellten Bewohner zufällig eine Rauchentwicklung mit unbekannter Ursache fest, sie alarmierten die Feuerwehr.

Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte, verließen sechs Erwachsene und ein Kleinkind das Mehrfamilienwohnhaus selbstständig. Umgehend erkundeten die Feuerwehrleute, ausgestattet mit Atemschutzgeräten, die Lage im Keller. Um eine Ausbreitung des Brandrauches in die Wohnung auszuschließen, stellten sie einen Zugang vom Außenbereich in den Keller sicher. Da kein offenes Feuer erkennbar war, gestaltete sich die Suche nach dem Brandherd schwierig, teilt ein Feuerwehr-Sprecher mit. Erst nach geraumer Zeit machten die Wehrleute einen Schmoorbrand an einem elektrischen Gerät hinter einer Verkleidung aus. Dies geschah mit Hilfe einer Wärmebildkamera

Final wurde der Brandbereich nochmals mit einer Wärmebildkamera auf Brand- und Glutnester abgesucht. Der Keller wurde intensiv mit Hochdrucklüftern rauchfrei geblasen. Ein Erwachsener sowie ein Kleinkind wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Gebäude kann weiterhin genutzt werden.

Über die genaue Brandentstehung und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 7.30 Uhr beendet.