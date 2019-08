Einsatz in Marpingen : Spülmaschine löst Brand in Seniorenheim aus

Feuerwehrleute eilten am Donnerstagabend zu einem Brand in der Küche des Seniorenheims in Marpingen. Foto: Dirk Schäfer

Marpingen Die Mitarbeiter bringen alle Bewohner direkt in Sicherheit. Die Feuerwehr kann die Flammen rasch löschen.

Aufregung im Seniorenheim „Am Kirmesplatz“ in Marpingen. Dort ist am Donnerstagabend eine Spülmaschine in Brand geraten. Wir Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, war wohl ein technischer Defekt an dem Gerät Auslöser des Unglücks.