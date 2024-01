Handball-Saarlandliga Schwerer Rückschlag für die Bullen

Die Bullen verloren nicht nur die Ruhe, sondern auch eine wichtige Partie. Für die Saarlandliga-Handballer der Black Bulls Alsweiler setzte es am Samstag vor 50 Zuschauern im Kellerduell gegen Schlusslicht HF Saarbrücken eine heftige 20:29 (8:12)-Heimpleite. „Wir sind überhaupt nicht in die Partie gekommen und haben auch viel zu langsam gespielt“, bemängelte Spielertrainer Oliver Zeitz, dessen Mannschaft vom Gegner in der Tabelle überholt wurde und auf den vorletzten Platz abrutschte. Neues Schlusslicht ist die HSG Ottweiler-Steinbach.