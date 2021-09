Zu Fuß geflüchtet : Betrunkene Frau baut Unfall und flüchtet

Foto: dpa/Stefan Puchner

Urexweiler Eine betrunkene Frau hat am Samstagnachmittag einen Autounfall verursacht und ist anschließend zu Fuß geflohen. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, fuhr die 66-jährige Frau aus Marpingen von einer Gaststätte in der Hauptstraße in Urexweiler los.

Auf dem Heimweg kollidierte sie zunächst mit einem Umleitungsschild. Danach streifte sie einen geparkten Pkw und touchierte noch eine Gartenmauer in der Talstraße.