Sitztrommeln übergeben : Trommelwirbel an Marpinger Schule

Trommelwirbel an Marpinger Schule

Marpingen Marpinger Schülerfirma CFA hat 30 selbst gebaute Cajóns an die Marpinger Gemeinschaftsschule übergeben.

Cajón („Kachónn“ ausgesprochen) lässt sich am besten als Sitz- oder Kistentrommel beschreiben. Das aus Peru stammende Percussion-Instrument kann mit recht wenig Aufwand und ohne große Vorkenntnisse gute Stimmung herbei trommeln. Der robuste Holzkorpus bietet eine stabile Sitzfläche, während die mit dünnen Holzplatten versehenen Seiten sich hervorragend zum rhythmischen Trommeln eignen. Zusammen ergibt das die ideale Ausstattung für einen schulischen Musiksaal. Zumal, wenn dazu noch die Schülerfirma CFA kommt. „Dann entsteht daraus ein Gemeinschaftsprojekt, an dem viele Schüler beteiligt sind und das allen zugutekommt“, teilt dazu die Verwaltung der Marpinger Schule mit.

Kurz vor den Sommerferien übergaben – auf Mund-Nasen-Bedeckung und Abstand achtend — die Schüler des Talentfaches im Bereich Beruf und Wirtschaft 30 selbst gebaute Cajóns an die Marpinger Gemeinschaftsschule. Der stellvertretende Schulleiter Steffen Schermer bedankte sich und ließ es sich nicht nehmen, mit allen zusammen ein erstes Cajón-Konzert zu geben. Im anlaufenden Schuljahr kommen nun alle Klassen in den Genuss dieser neuen Möblierung des Musiksaales, die musikalische Erziehung für alle ohne großen Aufbau-Aufwand ermöglicht.

Die 17 jungen Handwerker aus der ehemaligen Klassenstufe neun sind in der Schülerfirma CFA (Cajóns For All) organisiert. Sie planten und bauten während des vergangenen Schuljahres die Sitztrommeln und konnten dann Anfang Juli trotz Corona-Unterbrechung stolz ihre Ergebnisse übergeben. Aus dem Schulbudget erhielten sie ein Grundkapital, mit dem die 14 bis 15-Jährigen haushalten mussten: Die unterschiedlichen Materialien wollten besorgt, zugeschnitten und geschliffen werden, wofür sich die neu eingerichteten Arbeitslehreräume der Schule hervorragend geeignet hätten, teilt die Schule mit.