Berufsmesse in Marpingen Erste Entscheidungen bahnten sich an

Feuerwehrmann, Pilotin, Baggerfahrer – für Kinder ist meist noch klar, was sie werden wollen. Wenn es dann aber so weit ist, fällt die Entscheidung den meisten viel schwerer. Das ist heute nicht anders als vor einigen Jahrzehnten. Doch hat sich die Berufswelt seitdem massiv verändert. Da hilft eine frühe und umfassende Information, am besten auch von Fachleuten aus dem jeweiligen Beruf.