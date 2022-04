Junger Autor aus Alsweiler : Fürs Schreiben lässt er das Essen ausfallen

Der 20-jährige Autor Jonas Maximilian Meyer begann während des Lockdowns im Dezember 2020 mit dem Schreiben. Mittlerweile hat er auf der Plattform Webnovel bereits sein drittes Buch veröffentlicht. Foto: Jennifer Fell

Alsweiler In der Corona-Zeit haute er in die Tasten. Jonas Maximilian Meyer aus Alsweiler erhielt dafür Auszeichnungen in Singapur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jennifer Fell

Für Jonas Maximilian Meyer aus Alsweiler hat die Coronazeit alles verändert. Als die Schule im Lockdown war und auch viele Sportarten nicht ausgeübt werden konnten, begann der damals 18-Jährige im Dezember 2020 zu schreiben. Kurz danach, berichtet er, habe er auf Instagram eine Werbeanzeige für Webnovel entdeckt. Diese Plattform ermöglicht Autoren, ihre Bücher zu publizieren und generiert dabei ein kleines Grundeinkommen: „Erst habe ich gedacht, meine Bücher seien nicht gut genug, um veröffentlicht zu werden, aber ermutigt von meinen Eltern, habe ich mich dann doch getraut“, erzählt der Jungschriftsteller, der seine Bücher, die laut Webnovel in den Bereichen Action, Fantasy, Magical Realism und Romance angesiedelt sind, in englischer Sprache verfasst.

Ursprünglich habe er das gemacht, um seine Sprachkenntnisse zu verbessern, erläutert Meyer. Zuerst sei ihm das schwer gefallen, habe er doch zuvor nur wenig auf Englisch gelesen, sich eher mit klassischer deutscher Literatur beschäftigt. Aber viele Leser seien sehr freundlich und hilfsbereit gewesen, so der Alsweiler, der einräumen muss, dass man als Schriftsteller dennoch eine dicke Haut brauche: „Es gibt natürlich auch Kritik, mit der man ebenfalls umgehen muss. Wenn man beispielsweise einen beliebten Charakter sterben lässt, ist die Enttäuschung bei manchen Lesern groß“, konstatiert er.

Das Konzept von Webnovel, führt Jonas Maximilian Meyer aus, bestehe darin, den Lesern mehrere Kapitel eines Buches kostenlos anzubieten, später müsse man dann allerdings für jedes weitere Kapitel einen Obolus entrichten oder aber eine Mitgliedschaft abschließen, die dazu berechtige, monatlich eine bestimmte Anzahl an Kapiteln zu lesen: „Von mir sind, auf zwei Bücher verteilt, 100 Kapitel frei lesbar, jedes weitere Kapitel ist kostenpflichtig“, sagt der Autor, der mit dem Anfangspart seines Erstlingswerks „God‘s Eyes“ um 00.01 Uhr am 1. Januar 2021 online ging.

Nach Ansicht des 20-Jährigen spielten bei der Plattform, auf der er als Autor gelistet ist, sowohl Qualität als auch Quantität eine Rolle, eine gute Story sei wichtiger als eine perfekte Ausführung. Auch werde ein bestimmter Schreibstil bevorzugt, der zwar viele Beschreibungen beinhalte, sonst aber eher einfach daherkomme. Und selbstverständlich sei es essenziell, den Geschmack der Rezipienten zu treffen: „Im Gegensatz zu einem klassischen Buch, bei dem man erst Rückmeldung erhält, wenn das Buch erschienen ist, können die Leser bei dieser Form der Veröffentlichung Kommentare hinterlassen, sobald ein Kapitel herausgegeben wurde. In den ersten Monaten hat sich da noch nicht so viel getan und ich habe täglich nachgeschaut, wie viele Leute meine Seiten besucht haben. Aber nachdem mein Buch erstmals beworben wurde, änderte sich die Situation“, erklärt Jonas Maximilian Meyer stolz. Inzwischen sind 960 Kapitel des Buchs um den Hauptcharakter Jason Stellar erschienen, den der Schriftsteller selbst so umschreibt, dass er Tiere zähme und an seine Seele binde.

Unter dem Pseudonym Hideous Grain hat der Alsweiler mittlerweile drei Bücher veröffentlicht. Während das zweite mit dem Titel „Primordial Dimensions“ bereits beendet ist, wird „Spirit Soul“ genau wie „God‘s Eyes“, weiterhin fortgesetzt. Ein viertes Buch mit Short Stories ist bereits in Planung. Eine Besonderheit Meyers liegt darin, dass die einzelnen Werke miteinander verwoben sind. Angelehnt an die Marvel-Comics und Filme hat er ein Multiversum entwickelt, eine Sammlung alternativer Universen, die eine gemeinsame Hierarchie teilen.

Wie erfolgreich die Arbeit des jungen Mannes ist, lässt sich daran ablesen, dass er im Februar als einer von zwölf Webnovel-Autoren weltweit ausgezeichnet wurde: „Als die Einladung zum Spirit Event nach Singapur kam, dachte ich erst, das sei Scam. Ich habe mir dann von offizieller Seite bestätigen lassen, dass es tatsächlich wahr ist“, schildert der 20-Jährige, der daraufhin eine Woche lang im berühmten Marina Bay Sands logierte; den 13-stündigen Flug, die Unterkunft und ein umfangreiches Ausflugsprogramm zahlte Gastgeber Webnovel. Jonas Maximilian Meyer, der den Bronze Award und eine Auszeichnung als jüngster Preisträger erhielt, war zudem der einzige Deutsche, der zu der Veranstaltung eingeladen wurde.

Derzeit ist er nach dem Abitur an der Gemeinschaftsschule Marpingen im vergangenen Jahr als Vollzeitautor tätig, er beschreibt seine Vorgehensweise beim kreativen Prozess: „Die Ideen fließen nach wie vor. Ich skizziere immer zuerst die Storyline, eine Art grobes Gerüst, das dann nach und nach verfeinert wird. Die konkreten Details kommen beim Schreiben hinzu.“ Der Tagesablauf des Alsweilers, der kurzzeitig Betriebswirtschaftslehre studiert hat, das Schreiben aber wesentlich spannender fand, sieht jeden Tag ähnlich aus: „Ich schreibe morgens von 7 bis 12 Uhr, danach editiere ich das Geschriebene. Insgesamt komme ich auf 70 bis 80 Arbeitsstunden pro Woche, aber da die Arbeit so viel Spaß macht, verfliegt die Zeit regelrecht“, verrät der Nachwuchsschriftsteller, der auch schon einmal das Mittagessen ausfallen lässt, wenn er sich in seinem Schaffensprozess an einer strategisch wichtigen Stelle befindet.

Dass er irgendwann doch noch ein Studium absolvieren wird, möglicherweise im Bereich kreatives Schreiben, schließt er nicht aus: „Ich möchte das Schreiben von der Pike auf lernen. Ideal wäre es, ein solches Studium in einem englischsprachigen Land aufzunehmen, da ich in englischer Sprache schreibe“, so Meyer, der weitere Ziele fest im Blick hat: „Ich möchte ein gedrucktes Buch veröffentlichen und auch mit Mangas oder Webtoons würde ich gerne einmal arbeiten“, bekennt er.

Der Unterstützung seiner Familie kann sich der 20-Jährige bei seinen Projekten gewiss sein: „Zuerst hat meine Familie die alleinige Konzentration auf das Schreiben kritisch gesehen, aber mittlerweile sind meine Eltern sehr stolz auf mich und unterstützen mich in jeder Hinsicht“, bekräftigt er.

Die Bücher von Jonas Maximilian Meyer können über die Plattform Webnovel gelesen werden. Unter dem Pseudonym Hideous Grain finden sich seine drei bisherigen Werke.

Jonas Maximilian Meyers Erstlingswerk, wie seine anderen Bücher in englischer Sprache verfasst, entwickelte sich zu einem großen Erfolg. Foto: Jennifer Fell