Blaulicht : Unbekannter kratzte „X“ in den Lack

Unbekannter kratzte „X“ in den Lack

Marpingen Ein Auto ist in der Nacht auf Montag in Marpingen beschädigt worden.

Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen schwarzen Ford-Kuga, der in der Alsbachstraße abgestellt war. Der Lack des Fahrzeugs wurde an allen vier Türen beschädigt. Der Täter ritzte jeweils großflächig ein X tief in den Lack ein. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können.