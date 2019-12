Blaulicht : Unfall, weil Gullideckel fehlten

Foto: dpa/Stefan Puchner

Alsweiler Mehrere Gulli-Deckel in der Hofstraße hat in der Nacht auf Sonntag ein Unbekannter in Alsweiler ausgehoben. Das berichtet die Polizei. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes befuhr die Straße gegen 7.30 Uhr und sah eines der Löcher in der Straße, das durch einen fehlenden Deckel verursacht worden war.

Allerdings zu spät. Sie fuhr in diese Gefahrenstelle und beschädigte damit ihr Auto derart stark, dass sie nicht mehr mit dem Fahrzeug zu ihren Patienten fahren konnte. Die Polizei nahm den Vorfall als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" auf und sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können.