Ausstellung in Urexweiler : Acryl und Aquarell im Pfarrheim

Ausstellung in Urexweiler

Urexweiler (red) Der Förderverein der Kirchengemeinde St. Franziskus bittet am kommenden Sonntag, 11. Dezember, zu einer Ausstellung von Aquarellen und Acrylbildern von Wolfgang Trost ins Pfarrheim.

Die Werke können in der Zeit von 11.30 bis 12.30 Uhr (nach dem Hochamt) und von 14 bis 17 Uhr betrachtet werden, teilt ein Sprecher der Ausstellung mit.

Der Künstler Wolfgang Trost hat nach seinem Musikstudium eine jahrelange Ausbildung in Aquarell-Technik bei Franz-W. Leismann (St. Wendel, Bosener Kunstkurse), Ludwig Schmidt (Saarbrücken) und bei Christiane Middendorf (Essen) in zeitgenössischer Acryl-Malerei absolviert. Großformatig sind diese Acrylbilder, leicht gegenständlich dagegen die vielfältigen Aquarelle, Landschaften und Gebäude aus nah und fern, die in Urexweiler gezeigt werden.