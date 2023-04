Ausstellung in Alsweiler Einen VW-Käfer aus Holz geschaffen

Ingrid Zimmer stellt Acrylbilder, Collagen und Bilder mit Verrostungen und eingearbeiteten Uhrwerken aus. Ingrid Zimmer ist in Fürstenhausen, einem Stadtteil von Völklingen, aufgewachsen. Ihr großes Interesse an Natur und Landschaften, aber auch Reisen in ferne Länder wie Vietnam, Nepal, Thailand, Bali oder auch Mittelamerika sowie fremde Kulturen gaben immer wieder Anregungen zu ihren Bildern. Durch etliche Seminare und auch wöchentliche Treffen in der Kunstschule von Ilka Mörsdorf in St. Wendel konnte sie ihren Malstil weiter entwickeln. Interessant und sehr lehrreich waren auch die Wochenendseminare am Bodensee bei der Künstlerin Annette Schmucker. Zurzeit nimmt Ingrid Zimmer Einzelunterricht bei der Künstlerin Margit Bauer in Ottweiler. Aktuell arbeitet Zimmer an Bildern mit Verrostungen mit eingearbeiteten Uhrwerken, Fototransfer, Collagen und Materialien mit Spachtelmasse oder Marmormehl. Gerne erstellt sie auch personifizierte Bilder, ganz individuell zugeschnitten. Heute lebt Ingrid Zimmer in Bubach.