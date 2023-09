Handball-Saarlandliga Zum Auftakt gibt’s gleich zwei dicke Bretter

Nach drei Aufstiegen sind die Handballer der Black Bulls aus Alsweiler in der Saarlandliga angekommen. „Wir haben ja schon vorher gewusst, dass es schwer genug wird, sich in der Liga zu halten“, sagt Black-Bulls-Trainer Oliver Zeitz, der die Mannschaft gemeinsam mit dem spielenden Trainer Konstantin Menzer die Saison fit gemacht. Eine Saison, in der es mehr Absteiger als sonst gibt. Denn nach der nun beginnenden Spielzeit wird die Liga von 14 auf zwölf Teams reduziert.