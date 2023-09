Handball-Saarlandliga Trotz Niederlage „richtig zufrieden“

Die Partie stand auf des Messers Schneide. In der 42. Minute verkürzte Linkshänder Malik Recktenwald auf 20:22. Das Spiel von Aufsteiger Black Bulls Alsweiler in der Handball-Saarlandliga gegen den HSV Merzig-Hilbringen war völlig offen. Doch in der Schlussviertelstunde hatten die Gäste in der Alsweiler Sporthalle mehr zuzusetzen – und entschieden den Saisonauftakt mit ihrer großen Erfahrung. Vor 80 Zuschauer unterlagen die Black Bulls dem Favoriten mit 30:33 (11:14).